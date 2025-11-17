Vittorio Sgarbi annuncia le nozze con l’avezzanese Sabrina Colle, la compagna di una vita

Avezzano – Vittorio Sgarbi ha ufficializzato l’intenzione di sposare la sua storica compagna, Sabrina Colle, con cui condivide un legame di 28 anni. L’annuncio, diffuso nelle ultime ore, ha suscitato particolare interesse anche nella Marsica, dove la futura sposa affonda le sue radici.

Colle, 52 anni, originaria di Avezzano, è un’ex modella e attrice. Da sempre riservata e lontana dai riflettori, ha mantenuto nel tempo un forte attaccamento alla sua terra d’origine, nonostante la lunga relazione con uno dei personaggi più discussi e mediatici del panorama culturale italiano.

Durante un intervento televisivo trasmesso ieri, Sgarbi ha spiegato che, dopo quasi tre decenni di relazione, il matrimonio rappresenta per lui un passo naturale. Una scelta maturata anche alla luce delle difficoltà affrontate negli ultimi anni, segnati da problemi di salute e momenti delicati. “Il nostro è un legame profondo, un equilibrio che negli anni non è mai venuto meno”, ha dichiarato il critico d’arte, ringraziando pubblicamente la compagna per la costante vicinanza e il sostegno ricevuto.

Secondo quanto anticipato, le nozze dovrebbero svolgersi a Venezia, città particolarmente significativa per Sgarbi sia sul piano personale sia su quello professionale. Un luogo simbolico per coronare una storia lunga quasi trent’anni, che ora si prepara a compiere un passo decisivo.

