Vittoriale, furto per 1 milione di euro nella mostra di Mastroianni

Arsenio Lupin sei tu? Furto milionario nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo al Vittoriale di Gardone Riviera, rubate le opere d’arte – gioielli e sculture – esposte nella mostra «Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni», inaugurata il 30 dicembre 2023.

Un furto che arriva proprio negli ultimi giorni della rassegna che avrebbe dovuto chiudere venerdì 8 marzo. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Brescia, di Salò e i miliari del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Monza. La polizia Locale sta recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.Umberto Mastroianni, figlio di Vincenzo Mastroianni e della seconda moglie Luigia Maria Vincenza Conte e zio dell’attore Marcello Mastroianni, è tra i più significativi e geniali artisti della scultura del Novecento. Al Vittoriale erano esposti anelli, bracciali, ciondoli, spille, altri gioielli, lastre e sculture realizzati dall’autore tra gli anni Cinquanta e Novanta con la tecnica della fusione ‘a cera persa’ o ‘a colata in oro’, trattando la materia come se fosse bronzo o vetro, sempre in fusione. (Foto e fonte Leggo)

