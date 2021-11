Vittoria schiacciante dell’UGL alle elezioni Rsu della Wepa di Cassino

L’Ugl Frosinone si conferma primo sindacato alla Wepa Italia di Cassino con una vittoria schiacciante alle elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls.

Un consenso molto largo, pari al 60%, quello ottenuto da Antonello Picano, eletto Rsu, e Gianni Evangelista che oltre alla carica di rappresentante sindacale unitario, essendo il più votato, ha ottenuto anche l’incarico da Rls (responsabile della sicurezza).

Una crescita di consensi rispetto alle elezioni scorsi che già avevano fatto registrare un enorme successo della lista UGL, una conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni a sostegno dei lavoratori di una delle industrie più importati del settore cartario italiano. Il Segretario Nazionale dell’UGL Carta e Stampa Enzo Valente esprime soddisfazione: “Un risultato di grande spessore che migliora quello della scorsa tornata, in linea con la crescita del nostro sindacato nel comparto cartai cartotecnici a livello nazionale. Un progetto partito qualche anno fa che sta dando i suoi frutti con una presenza capillare dei nostri rappresentanti sull’intero territorio italiano”. Ai neo eletti vanno anche i complimenti del responsabile provinciale sindacale del comparto Roberto Tersigni: “La nostra squadra è stata capace di lavorare per l’interesse dei dipendenti della cartiera ed il risultato delle urne ne è la conferma. Ad Evangelista e Picano l’augurio di proseguire su questo percorso”.

COMUNICATO STAMPA