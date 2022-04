Vittoria Codici, annullato accertamento Tari del comune di Boville Ernica

“ Vittoria dell’Associazione Codici. Annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale avviso di accertamento Tari del Comune di Boville Ernica per mancata indicazioni dei dati dell’Immobile. “La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con Sentenza 202/2022 ha annullato avviso di accertamento Tari del Comune di Boville Ernica per mancata indicazioni dei dati dell’immobile. La Contribuente difesa dagli Avvocati Giammarco Florenzani e Roberto Tofani dell’Associazione Codici è riuscita ad ottenere giustizia non avendo mai ricevuto corretto avviso di accertamento sulla tari riferita all’anno 2015.

“ Siamo felici di essere riusciti ancora una volta ad essere al servizio dei consumatori nel migliore dei modi” – dichiara all’unisoni l’Avv. Giammarco Florenzani e l’Avv. Roberto Tofani – “questa sentenza deve essere da monito per i Comuni al fine di redigere in maniera corretta gli avvisi di accertamento.

I Comuni che gestiscono autonomamente la fase di accertamento e riscossione dei propri tributi dovrebbero porre attenzione particolare a tutti gli atti che compiono durante queste delicate fasi in cui i diritti dei contribuenti e quelli erariali devono essere adeguatamente tutelati”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati