Vittima lavoro a Corchiano, Rocca: “Morte inaccettabile”

«Ieri, nel Viterbese, il crollo di un muro in uno stabile Ater ha ucciso un operaio: questa morte è inaccettabile e non deve essere vana. Dobbiamo unirci, istituzioni e privati, per creare ambienti di lavoro realmente sicuri. Esprimo le più sentite condoglianze a parenti e amici della vittima». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

COMUNICATO STAMPA

