Vitamina D: come ottenere la tua dose giornaliera con un semplice trucco suggerito dalla nutrizionista

Si chiama Laura Ford la nutrizionista di Melbourne che ha svelato un trucco, diventato virale su Tik Tok, per aumentare la dose giornaliera di vitamina D. Il trucco consiste nel lasciare i funghi al sole per una quindicina di minuti. I funghi infatti contengono un composto che converte la luce solare in una forma utilizzabile di D2.

l composto è l’ergosterolo che, come spiegato da Laura, viene convertito in vitamina D2 quando esposto alla radiazione ultravioletta. E la cosa bella è che i funghi esposti al sole mantengono alti livelli di D2, la vitamina D di origine vegetale, anche se cotti e tritati.

La conferma arriva anche dall’Australian Mushrooms che ha dichiarato che “attraverso l’azione della luce solare, (i funghi) convertono il loro abbondante ergosterolo in ergocalciferolo (vitamina D2)” e da uno studio intitolato “Fotobiologia della vitamina D nei funghi e sua biodisponibilità nell’uomo”, secondo il quale “i funghi esposti alla luce solare o ai raggi UV sono un’ottima fonte di vitamina D 2 nella dieta perché contengono alte concentrazioni del precursore della vitamina D, la provitamina D2.”

Insomma, l’informazione fornita dalla nutrizionista di Melbourne, che inizialmente aveva suscitato qualche perplessità, sembra essere vera!

Foto e fonte greenme.it