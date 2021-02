Vitamina B6: a cosa serve, in quali alimenti si trova e quando si rischia una carenza

Si fa presto a dire vitamina B6. Ma questa vitamina del gruppo B si può presentare in realtà come pirossidina, piridossale o piridossamina. Sono queste le tre forme attive che la vitamina B6 prende quando si degrada in presenza di alte temperature, essendo una vitamina termolabile. Ma quali altre caratteristiche ha questa vitamina? “Si tratta di una vitamina idrosolubile, quindi è molto difficile che possa avere un potenziale tossico, poiché se è in eccesso nel nostro organismo viene espulsa attraverso le urine”, spiega a Gazzetta Active la dottoressa Federica Grandi, dietista presso il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro (Bergamo) del Gruppo San Donato.

E’ facile avere una carenza di vitamina B6?

“In realtà sono molto rari anche i casi di carenza di questa vitamina, dal momento che è presente in molti alimenti, a differenza di un’altra vitamina del gruppo B, la B12, presente solo negli alimenti di origine animale. Alcune terapie farmacologiche o una dieta eccessivamente ricca di fibre può limitare la biodisponibilità della B6, ma si tratta di casi estremamente rari”.

Quali sono le fonti principali di vitamina B6?

“I cereali integrali, la frutta secca, i semi oleaginosi, i legumi, il pesce, la carne”.

Quali sono i benefici che apporta?

“Ha delle funzioni importantissime perché coinvolta nel metabolismo degli aminoacidi e delle proteine, nel processo di formazione dei globuli rossi e nel metabolismo del triptofano e quindi nella sintesi della serotonina, della dopamina e della taurina. Per questo motivo svolge un ruolo fondamentale nelle funzioni dei ritmi sonno-veglia, appetito-sazietà e in tutti i processi della memoria. Inoltre è utile per la formazione della guaina mielinica, una guaina lipidica che circonda le fibre nervose, quindi per tutto il sistema nervoso”.

Tutte caratteristiche utili anche per gli sportivi…

“Sì, senza dubbio. Ricordando che chi pratica sport deve necessariamente avere una dieta equilibrata e sana, la vitamina B6 è importante in particolare per il metabolismo degli aminoacidi e delle proteine, dal momento che con l’attività sportiva le fibre muscolari vengono consumate, si accelera il turn over delle loro cellule e quindi è necessario ricostituirle”.

Quali sono i livelli di assunzione raccomandata?

“I LARN indicano livelli di assunzione raccomandata di 1,3 mg nella popolazione adulta, aumentano a 1,5 mg nella donna e a 1,7 mg nell’uomo sopra i 60 anni e crescono ancora di più in gravidanza e allattamento, passando a 1,9 e a 2 mg. Ma normalmente sono soddisfatti da una dieta equilibrata, senza necessità di integrazioni o supplementazioni”.

foto e fonte gazzetta.it