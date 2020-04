Vista da Ferentino – Un’emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedenti

Maurizio Berretta Capogruppo consiliare della Lega Ferentino “ La pandemia che ci sta travolgendo e’ di fatto la fine di un’epoca. Sono giorni in cui ognuno di noi riflette seriamente su quello che e’ stato, ma soprattutto su quello che sara’. E’ chiaro che in questa fase l’assunzione di responsabilita’ deve essere massima, ognuno per il ruolo che ricopre.

La quasi rara ”onesta’ intellettuale” politica evidenzia i limiti di una societa’ che non riesce ad alzare l’asticella, fake news, ossessione delle condivisioni, tifosi di una parte parte o dell’altra, hanno represso il grado culturale.

In questa fase, ognuno deve dare il proprio contributo in modo serio ed onesto, nel rispetto delle regole e della convivenza civile ed umana, chi deve stare a casa, lo faccia, chi si deve adoperare per la collettivita’ lo faccia ancor di piu’, solo cosi’ ne usciremo.

Nel mio ruolo di Consigliere comunale, non risparmiero’ me stesso, e non staro’ certo ai meccanismi, a volte “contorti”, che hanno caratterizzato la politica in questi anni.

La Citta’ di Ferentino ora piu’ che mai ha bisogno di misure “shock”, l’esitazione potrebbe avere un costo troppo alto che rischierebbe di essere pagato per anni, oggi non sappiamo quanti negozi, attivita’, aziende riapriranno dopo le restrizioni dei DPCM, non sappiamo quale sara’ il tasso di disoccupazione locale, o quante persone indigenti dovranno essere sostenute, per questo la politica deve essere capace di anticipare gli eventi.

Ci apprestiamo a fine mese ad approvare il bilancio comunale di previsione, lo strumento di programmazione del territorio, e proprio da li si stabiliscono regole e fondi finanziari per la Citta’, un bilancio che sicuramente dovra’ avere misure straordinarie mai viste in passato, un bilancio che deve rompere quel filo conduttore che si e’ portato avanti per anni.

Dovranno essere riviste molte regole e consuetudini che gia’ in passato ho avuto modo di puntualizzare, penso alla modalita’ “ristretta” di scelta delle ditte per appalti o servizi, all’affidamento d’incarichi a professionisti e consulenti vari, bisogna dare la possibilita’ a tutti di partecipare, anche con gli albi appositi con un sistema di rotazione, penso ai fondi da destinare al commercio e attivita’ produttive, il bilancio del comune di Ferentino ogni anno non prevede che poche migliaia d’euro, oggi dobbiamo ragionare in termini di centinaia di mila euro, basta tramutare i fondi previsti per feste e spettacoli (in quanto si prevede che il divieto di svolgimento sara’ lungo), oltre 300 mila euro, inoltre, bisogna incentivare la popolazione, anche dopo la fine delle restrizioni, a spendere e fare spesa negli esercizi commerciali locali, favorire in tempi strettissimi il pagamento dei crediti di appaltatori e fruitori di servizi pubblici, favorire i concorsi pubblici d’assunzione al comune, applicare il cosidetto “anno fiscale bianco”, cosi’ come proposto da Matteo Salvini, il posticipo dei tributi di qualche mese sarebbe un palliativo senza alcun risultato concreto. Chiaramente anche il coraggio delle scelte sulle politiche sulla sanita’ pubblica, non dobbiamo avere tentennamenti, e soprattutto pensare in grande, intanto bisogna partire dal sostenere i costi dei tamponi e/o test sierologici rapidi e/o tac ai polmoni per soggetti a rischio.

E poi e’ il momento che l’attuale classe politica locale si adoperi per avvicinare la gente , non allontanarla, c’e’ bisogna di nuova linfa, di persone che siano, o capaci, o appassionate di politica vera, quella al servizio della comunita’, troppo marciume abbiamo visto fino ad oggi, non tollereremo piu’ “sciacallaggi politico/amministrativi”.

Il mio gruppo politico sara’ pronto a votare e sostenere solo proposte concrete, che vertono verso il benessere della collettivita’, anche se d’iniziativa di partiti politici avversi, diversamente sara’ un’opposizione dura senza precedenti”

fonte comunicato stampa