Visita presso l’Accademia Belle Arti di Frosinone, Ciacciarelli: “Presidio culturale del territorio”

“ l’accademia delle belle arti di Frosinone costituisce un ormai consolidato punto di riferimento per lo sviluppo artistico e culturale dell’intera provincia di Frosinone e di tutto il Lazio meridionale.

Dal 1973 infatti l’accademia consente lo svolgimento e la promozione di specifici percorsi formativi in molteplici discipline artistiche, come la pittura, la scultura, il design, la grafica d’arte e la scenografia tra le principali.

L’importante azione di internazionalizzazione messa in campo nel corso degli ultimi anni attraverso appositi protocolli di intesa e convenzioni con paesi terzi ha consentito la valorizzazione dell’accademia e quindi nel nostro territorio in molte realtà europee e del medio oriente, determinando così un forte accrescimento del prestigio dell’istituto e della sua funzionalità.

Tale rilevanza assunta dall’istituto necessita però di un lavoro di costante tutela e promozione da parte di tutte le istituzioni del territorio, per questa ragione ho inteso fare visita alla sede dell’accademia per avvisare un interlocuzione con la struttura responsabile affinché la regione Lazio possa essere consapevole delle esigenze e delle potenzialità di sviluppo che l’intera accademia offre per tutto il territorio .

Grazie al Presidente Dott. Paolo Tranquilli Leali, alla Direttrice Prof. ssa Stefania Di Marco, al membro del CDA Rachele Quattrociocchi, al Delegato Comunale Dino Iannarilli e alla Rappresentante di Corso e Dipartimento Studenti Barbara Cugurra per aver organizzato l’incontro .

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.