Visita nello stabilimento Itelyum di Ceccano Trequattrini: «Realtà d’eccellenza, esempio di sostenibilità ambientale»

Un’azienda leader nel recupero e rigenerazione di oli lubrificati. Un sito industriale di prim’ordine in forte espansione e con tecnologie all’avanguardia. Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini, insieme al sindaco di Ceccano Roberto Caligiore, ha visitato lo stabilimento Itelyum di Ceccano.«Abbiamo avuto la possibilità di conoscere e visitare una vera eccellenza territoriale – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini –Itelyum è una realtà importante che incarna perfettamente il concetto di “economia circolare” con il recupero di quelli che, a tutti gli effetti, sono degli scarti. Il loro impegno nel recupero e nella rigenerazione di oli lubrificati consente di dare nuova vita a questi materiali e, soprattutto, di consentire un riutilizzo. Il tutto, ovviamente, con un impatto forte e positivo per l’ambiente e della sostenibilità. Il direttore dello stabilimento Jacopo Jirillo ci ha illustrato le attività e le politiche di sviluppo future evidenziando, e questo è il tratto fondamentale, l’innovazione che continuano a portare avanti per migliorare le proprie attività ed essere sempre al passo con i tempi. Questa linea d’azione ci trova perfettamente allineati sulla volontà di investire e lavorare per l’innovazione industriale che rappresenti, anche, il rispetto ambientale. Per questo abbiamo discusso anche di possibili sinergie e possibilità di collaborazione. Come Consorzio siamo assolutamente pronti a supportare ogni azione di sviluppo nella prospettiva dell’economica circolare».Particolarmente soddisfatto anche il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore che ha aggiunto: «Lo stabilimento Itelyum è una delle grandi e importanti realtà industriali che si trovano sul nostro territorio. Ritengo fondamentale portare avanti un lavoro fatto di sinergia che possa consentire uno sviluppo ampio e che garantisca il benessere territoriale sotto diversi profili: economico, sociale e ambientale. Anche per questo motivo ho voluto fortemente organizzare questo incontro tra l’azienda e il Consorzio Industriale al fine di avviare quelle interlocuzioni che consentiranno, nel prossimo futuro, di portare avanti ulteriori progetti di sviluppo. Solo attraverso un lavoro sinergico e condiviso si possono raggiungere importanti traguardi che, come amministrazione, ci siamo posti. Una prospettiva di sviluppo che non riguarda solo il territorio di Ceccano ma che ha una caratura provinciale ed extra-provinciale vista la presenza del Consorzio Industriale che opera su tutto il territorio regionale e di un’azienda, leader nel settore, con importanti progetti di ampliamento».«Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di questo territorio – spiega Jacopo Jirillo, Direttore Stabilimento Itelyum Regeneration di Ceccano – lavorando ogni giorno per distribuire valore alla società, attraverso il processo di rigenerazione, alla promozione della cultura della sostenibilità e investendo in ricerca e sviluppo. Accresciamo costantemente le nostre competenze e tecnologie per offrire i migliori servizi e prodotti al mercato e all’economia circolare».

