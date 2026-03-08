VISITA DELLA STAZIONE CARABINIERI DI FIUGGI AL LICEO SCIENTIFICO “DANTE ALIGHIERI”

FIUGGI – Ieri il personale della Stazione Carabinieri di Fiuggi si è recato presso il locale liceo scientifico “Dante Alighieri”, tenendo una conferenza in cui sono stati trattati argomenti di interesse sociale.

Presenti all’incontro più classi dell’istituto superiore, per circa un centinaio di studenti oltre a vario personale docente.

Proiettati dei video Istituzionali dell’Arma in cui sono stati indicate le varie finalità e discipline dei carabinieri, suscitando nei giovani liceali grande coinvolgimento ed interesse anche ad eventuali arruolamenti e partecipazione a concorsi.

Successivamente vi è stato un excursus attinente alla materia delle varie forme di bullismo e degli stupefacenti in generale, concentrandosi sulla tematica della “violenza di genere”, con riferimento al c.d. “Codice Rosso”.

Una mattinata che ha permesso ai ragazzi di poter apprendere nozioni di rilevante importanza e rientrante nel progetto “Cultura della Legalità” intrapreso tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri.