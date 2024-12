VISITA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F. DI FROSINONE AI COMANDI DELLE FORZE DI POLIZIA

Il Dott. Vittorio MISITI, Procuratore della Repubblica F.F. di Frosinone, si è recato ieri presso la Questura ed i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi con il relativo personale.

Il Procuratore, ricevuto dal Questore Pietro MORELLI, dal Colonnello Gabriele MATTIOLI e dal Colonnello Stefano BOLDRINI, si è soffermato sulle importanti funzioni svolte dalle forze di polizia del territorio in supporto alla popolazione, sia in operazioni di soccorso che in attività di prevenzione e repressione dei reati, finalizzate a garantire sicurezza effettiva e percepita, anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini.

Il Procuratore ha, altresì, sottolineato l’ottimo rapporto di sinergia esistente, sia tra le tre forze di polizia sia con i Magistrati della Procura, indispensabile per il raggiungimento di eccellenti risultati che, nel corrente anno, sono stati di alto livello.

Il Questore ed i Comandanti Provinciali hanno ringraziato il Procuratore MISITI per la sensibilità e la disponibilità manifestate nei confronti del personale.