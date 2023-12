Visita del Procuratore della Repubblica di Frosinone presso i Comandi Provinciali dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco

Il Dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, Procuratore della Repubblica di Frosinone, si è recato oggi presso i Comandi Provinciali dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi con il relativo personale.

Il Procuratore, ricevuto dal Colonnello Gabriele MATTIOLI e dalla Dott.ssa Alessandra RILIEVI, si è soffermato sulle importanti funzioni svolte dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco in supporto alla popolazione, sia in operazioni di soccorso che in attività di prevenzione e repressione dei reati, finalizzate a garantire sicurezza effettiva e percepita, anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini.

Il Procuratore ha altresì sottolineato l’ottimo rapporto di sinergia esistente tra i militari dell’Arma e i Magistrati della Procura, indispensabile per il raggiungimento di eccellenti risultati che, nel corrente anno, sono stati di alto livello.

Il Colonnello Gabriele MATTIOLI e la Dott.ssa Alessandra RILIEVI hanno ringraziato il Procuratore della Repubblica per la sensibilità e la disponibilità manifestate nei confronti del .

