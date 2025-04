VISITA DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE (LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA) E FESTA PER I 50 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL CLUB

Domenica, presso il Casale della Regina di Arpino il club Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino ha festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione avvenuta nell’aprile del 1975 da parte di un gruppo di amici coraggiosi tra cui Flaviano Bastardi. Per l’occasione ci ha onorato con la sua presenza il Governatore distrettuale Salvo Iannì insieme ad altre autorità Lionistiche tra cui Il secondo vicegovernatore Luigi Capezzone, il segretario distrettuale Monica Coppola, il referente del GET distrettuale Francesco Mozzetti, il cerimoniere distrettuale Maurizio Simonetti che ha coordinato tutto l’evento che ha avuto inizio dopo il tradizionale tocco della campana da parte del Presidente di Club. Erano anche presenti, rispettivamente, il Presidente di circoscrizione e di zona Maurizio Marini e Maria Teresa di Cicco oltre a tutti i soci del club e numerosi ospiti. C’erano, inoltre, I presidenti dei club di Cassino, Frosinone, Valcomino : Carmelo Palombo, Andreina Ciotoli ,Domenico D’Antona e il vicepresidente di Arce Pontecorvo Giampiero Romano nonché Il segretario tesoriere del club di Frosinone Franco Colosimo. Il governatore durante il suo intervento ha fatto gli auguri al club per l’importante compleanno e ha espresso grande apprezzamento per i numerosissimi services che sono stati messi in campo. Ha anche espresso compiacimento per il progetto Scuola cani guida per non vedenti e allerta diabete in Arpino che è concretamente iniziato grazie alla sensibilità del commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri, Rossella Chiusaroli , che ha concesso in comodato d’uso il sito. La manifestazione è inziata con l’Inno nazionale Brasiliano in onore del Presidente internazionale a cui hanno fatto seguito quello europeo e l’inno nazionale. Questi ultimi direttamente cantati dalla prof-ssa Tiziana Lucchetti e dal Prof Pasqualino Di Folco ai quali va un grande ringraziamento di cuore per la partecipazione. Durante il pranzo, veramente ottimo , sono anche stati consegnati riconoscimenti ai vari soci e si sono scambiati gagliardetti e doni tra IL Governatore Salvo Ianni’ e il Presidente del Club Bernardo Maria Giovannone. Ha partecipato all’evento anche il Generale Medico Loreto Perrella a cui sono stati donati i gagliardetti del governatore e del club e che a breve entrerà a far parte della famiglia dei Lions del club. E’ venuto anche a portare un saluto il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini che ha manifestato pieno appoggio alle varie attività del club ma soprattutto alla scuola cani guida per non vedenti e allerta diabete. A conclusione della lunga ma emozionante giornata sono stati consegnati, dal Governatore, i Melvin Jones (importante riconoscimento per soci che hanno dimostrato grande impegno) al Lion Giampiero Imperante e al Presidente Bernardo Maria Giovannone. Il tutto si è concluso con il taglio della torta e un brindisi augurale. Un grande ringraziamento a tutti i presenti dal più profondo del cuore.

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club