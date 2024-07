Visita del Generale di Corpo d’Armata Salvatore LUONGO al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Vice Comandante Generale dell’Ama dei Carabinieri e Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, nella mattinata odierna ha fatto visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Carabiniere Alberto la Rocca, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede e da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia.Il Comandante interregionale, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, ha richiamato i valori etici che hanno reso l’Arma l’indiscusso punto di riferimento per le comunità, anche le più piccole presenti sul territorio, soffermandosi sull’importanza di mantenere sempre viva la vicinanza dell’Arma all’interno del tessuto sociale, sottolineando che ogni Carabiniere deve sempre improntare la propria attività di servizio all’estrema disponibilità verso il cittadino ed all’incondizionata propensione all’ascolto di qualsiasi problematica rappresentata. Il Generale ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, ed i familiari dei militari per la loro capacità di condividere i sacrifici giornalmente affrontati.Il Comandante Provinciale, Col. Mattioli, a sua volta ha espresso un particolare ringraziamento al Comandante Interregionale “Podgora” per la sua presenza tra i Carabinieri di Frosinone e per le espressioni pronunciate nel suo saluto evidenziando il costante sforzo profuso da tutti i Carabinieri della provincia a tutela della legalità e per rispondere con sempre maggiore efficacia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.Al termine della visita il Generale Luongo ha incontrato i familiari dell’Appuntato Scelto Q.S. Giuseppe De Santis, originario di Castro dei Volsci (FR), già addetto alla segreteria del Comando Interregionale Podgora, deceduto il 5 marzo u.s. all’età di 56 anni a causa di un improvviso malore.

Correlati