Visita del Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato il Comando Provinciale di Frosinone. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfonso Pannone, l’Alto Ufficiale ha incontrato le varie componenti dell’Arma provinciale, l’A.N.C. e i delegati della rappresentanza militare.

Nella circostanza il Comandante di Legione, nel richiamare i valori etici che hanno reso l’Arma indiscusso punto di riferimento per le comunità, anche le più piccole presenti sul territorio, ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusi nell’espletamento del servizio, esortandoli a continuare in tal senso per fornire sempre più efficaci risposte alla crescente domanda di sicurezza da parte della popolazione.

In particolare, il Generale ha sottolineato come nell’immediato futuro le molteplici e impegnative sfide che attendono il Paese dovranno trovare i Carabinieri pronti ad esaltare, nella loro missione istituzionale, quei valori di tutela e garanzia del bene comune, affinché l’Arma continui ad essere presidio sicuro ed insostituibile di democrazia e giustizia.

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA, che a breve andrà ad assumere il prestigioso incarico di Comandante Interregionale “Ogaden” di Napoli, è stato anche Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma, Capo del I Reparto del Comando Generale e Comandante della Legione Carabinieri Lombardia. Nel corso della sua brillante carriera, è stato inoltre Comandante, nella linea territoriale, dei Comandi Provinciali di Torino, Napoli e Roma.

COMUNICATO STAMPA