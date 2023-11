Visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI, al Comando Provinciale di Frosinone.

Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, dopo aver partecipato a Piana di Monte Verna (CE) alla cerimonia di inaugurazione del monumento alla memoria del V. Brig. Emanuele Reali, tragicamente deceduto a Caserta il 6 novembre 2018 nel corso di un’operazione di polizia, e insignito per l’eroico gesto della medaglia d’Oro al Valor Civile, ha fatto visita al Comando Provinciale di Frosinone.Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha incontrato tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio presso i vari reparti, dei Carabinieri Forestali, nonché i delegati della Rappresentanza Militare di Base che prestano servizio in Reparti della provincia e il Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri.Nel corso dell’incontro, il Comandante Generale, nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini del Comando Provinciale, ha richiamato i valori etici che hanno reso l’Arma indiscusso punto di riferimento per i cittadini, ribadendo la fondamentale importanza della presenza sul territorio, anche nei centri più piccoli, delle Stazioni Carabinieri che rappresentano un irrinunciabile presidio di legalità per le comunità in cui sono chiamate a operare. In tale ottica, la loro funzione di rassicurazione sociale costituisce prioritario obiettivo istituzionale, nella consapevolezza che il patrimonio più prezioso dell’Arma è certamente l’affetto e la fiducia dei cittadini.Un ringraziamento particolare lo ha rivolto anche ai rappresentanti dell’Arma in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla “costruzione” del prestigio dell’Istituzione.Nello scambio istituzionale dei doni, il Gen. C.A. Teo Luzi ha fatto omaggio del Crest del Comandante Generale, mentre il Colonnello Gabriele Mattioli di due oggetti che riconducono alla ciociaria ed alla provincia di Frosinone: una Conca ciociara, oggetto in rame con la “vita larga”, simbolo dell’operosità e del sacrificio delle donne di questo territorio; un libro sull’Abbazia di Monte Cassino, distrutta completamente del 1943 dai bombardamenti degli alleati.

comunicato stampa