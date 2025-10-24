Visita del Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, Generale di Divisione Ugo Cantoni, alla Compagnia di Pontecorvo

La Compagnia Carabinieri di Pontecorvo ha ricevuto la visita del Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”.Ad accogliere l’alto ufficiale è stato il Maggiore Felice Egidio, Comandante della Compagnia di Pontecorvo, insieme ai Comandanti dei Reparti dipendenti, tra cui il Nucleo Carabinieri Forestali della città. All’incontro hanno preso parte anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Pontecorvo e dei comuni limitrofi, i rappresentanti delle varie sigle sindacali dell’Arma e personale della Protezione Civile.Nel corso della visita, il Generale Cantoni ha evidenziato il valore della capillarità dell’Arma sul territorio, segno concreto della vicinanza ai cittadini, e ha rimarcato quanto sia fondamentale la sinergia con le altre forze di polizia e con le realtà del mondo del volontariato e del sociale, elementi indispensabili per la coesione e la tenuta del sistema di sicurezza nazionale. Al termine dell’incontro, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i militari della Compagnia di Pontecorvo per la dedizione, la serietà e lo spirito di servizio con cui operano quotidianamente al fianco della popolazione, sottolineando l’importanza del ruolo dell’Arma quale presidio di legalità e sicurezza per la comunità.

