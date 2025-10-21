VISITA DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, GENERALE DI DIVISIONE UGO CANTONI, ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI ALATRI

ALATRI – Il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, Generale di Divisione Ugo Cantoni, si è recato in visita presso la Compagnia Carabinieri di Alatri. Il Generale è stato ricevuto dal Capitano Leonardo Rosano, Comandante della Compagnia e da tutti i Comandanti di Reparto. Presenti anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Alatri, una rappresentanza delle varie sigle sindacali dell’Arma, personale appartenente alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa. Nella sala rapporto della Caserma di Alatri il Generale Cantoni ha tenuto a sottolineare l’importanza della capillarità sul territorio dell’Arma la cui vicinanza alla popolazione è altamente sentita e tangibile; inoltre ha evidenziato quanto sia importante la sinergia con le altre forze di polizia che unite alle altre rappresentanze che lavorano nel sociale, sono fondamentali per la tenuta del sistema in generale.Il Generale Cantoni ha voluto anche testimoniare la vicinanza dell’Arma ad un territorio così bello come quello ciociaro ed ha voluto ringraziare tutto il personale per il lavoro svolto, esprimendo gratitudine per l’impegno, la dedizione, gli importanti risultati operativi ottenuti e l’elevata professionalità con cui operano i Carabinieri della Compagnia di Alatri.

Correlati