Visita del Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di Divisione Ugo Cantoni, al Comando Provinciale di Frosinone

Ieri il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha fatto visita al Comando Provinciale di Frosinone.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha incontrato dapprima il Questore, dr. Pietro Morelli, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Boldrini, e di seguito gli Ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei Comandi periferici, delle Stazioni e dei militari in forza ai reparti speciali che operano nella provincia, alcuni delegati delle APCSM (associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), nonché una rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Frosinone.

Nella circostanza, il Generale ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale, formulando a loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività.

Dopo si è soffermato sull’importanza del servizio reso dai Carabinieri alla collettività, che si traduce non solo in un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche in una missione di protezione e supporto che non si ferma mai, nemmeno durante le festività.

Il Colonnello Mattioli, a nome di tutti i Carabinieri della provincia, ha formulato al Comandante della Legione gli auguri per le imminenti festività e per il nuovo e prestigioso incarico da poco assunto.