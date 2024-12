Visita del Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, al Comando Provinciale di Frosinone

Il Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, si è recato presso il Comando Provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza di militari della sede, dei Comandi periferici e delle Stazioni, alcuni rappresentanti delle APCSM (associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circostanza, l’Alto Ufficiale ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale, formulando a loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività.

Dopo essersi soffermato sull’importante funzione svolta dall’Arma, il Generale, che il 14 p.v. lascerà il Comando della Legione Carabinieri Lazio per assumere il prestigiosissimo incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ha esortato i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone a continuare sul proficuo percorso intrapreso, per fornire sempre più efficaci ed adeguate risposte alla crescente domanda di sicurezza delle comunità che a loro si affidano anche durante queste prossime festività, in modo che la popolazione possa trascorrere serenamente il periodo di fine anno.