Visit Rome in English, studiare l’inglese vistando l’urbe, l’idea del Liceo di Ceccano in tempo di pandemia

28 allievi del Liceo di Ceccano frequenteranno un corso gratuito di inglese tenuto dalla guida professionale Richard Albert Brunn, statunitense, responsabile di Romedaytours: l’idea è semplice, visitare Roma, e nello stesso tempo imparare insieme l’arte, la storia e l’inglese. La lingua straniera diventa lo strumento di comunicazione per comprendere le architetture, le sculture, i quadri, l’urbanistica civile e privata dell’Urbe. E’ l’idea del Liceo di Ceccano che offre ai suoi allievi, in maniera del tutto gratuita, grazie ad una sponsorizzazione ricevuta dall’Associazione Francesco Alviti e Domenico Cipriani, la possibilità di visitare Roma con una guida turistica professionale statunitense. In questo momento è difficile frequentare corsi di lingue: allo stesso tempo è un momento favorevole per visitare Roma che si presenta più accogliente del solito. I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi di 10 15 per volta e amplieranno così nello stesso tempo le competenze comunicative in inglese e si confronteranno con la storia di una città che esiste da 28 secoli e le cui tracce ed influenze si ritrovano in tutte le città del mondo.Ciascun allievo può frequentare il corso più volte: ogni giornata infatti prevede un itinerario diverso e la possibilità di implementare il proprio inglese. Una bellissima idea da riproporre!

