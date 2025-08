Visioni (AGCI Lazio): “Anche AGCI Lazio attivamente impegnata con le DMO per un armonioso sviluppo turistico e culturale della Ciociaria”

Nei giorni scorsi, si è svolto ad Anagni un incontro tra le quattro DMO della Ciociaria per fare il punto ed elaborare azioni e attività, in vista dell’approvazione del Piano strategico turistico regionale 2025/2027. Alla riunione delle Destination Management Organization del territorio ciociaro – che si occupano dello sviluppo del turismo, gestione e promozione non solo a livello locale, ma anche internazionale -, sono intervenuti non solo amministratori e rappresentanti della DMO, ma anche la Regione Lazio che ha ribadito il proprio impegno politico e il sostegno economico in direzione dello sviluppo integrato della Ciociaria.Per AGCI Lazio, ha preso parte ai lavori Bruno Visioni, responsabile per il settore Turismo e Cultura. Visioni, nel suo intervento, ha rimarcato tre aspetti fondamentali: in primo luogo, “la necessaria e indispensabile partecipazione attiva delle comunità locali e delle persone, motore del turismo esperienziale”.Inoltre, ha riaffermato “la disponibilità della Cooperazione ad interagire e a partecipare attivamente allo sviluppo turistico dell’area”.E soprattutto, Visioni ha sottolineato “l’importanza della costituzione di Cooperative di Comunità, finalizzate a supportare le Amministrazioni locali, imprenditori e DMO al pieno raggiungimento degli obiettivi economici e sociali previsti”.Come Associazione Generale Cooperative del Lazio, Bruno Visioni ha infine riaffermato che “AGCI Lazio si farà parte attiva e operativa del progetto, impegnandosi al massimo per un armonioso ed equilibrato sviluppo turistico e culturale, valorizzandone le peculiarità locali, per comunicarlo al meglio e mettendo in contatto le cooperative del territorio con le DMO”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati