Vis Sora Volley: Niente Coppa Italia di categoria per le compagini bianconere.

Lo scorso 30 Marzo la FIPAV, attraverso il Comitato Territoriale di Frosinone, ha indetto una competizione riservata alle squadre di pallavolo maschili e femminili iscritte ai Campionati di 1^ e 2^ Divisione. L’iniziativa della Coppa Italia di Categoria è nata con lo scopo di favorire una graduale ripresa delle attività sportive di squadra legate alla pallavolo alla quale però, la Vis Sora Volley non prenderà parte.In un momento storico così delicato dal punto di vista socio-sanitario, i dirigenti del sodalizio sorano, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione, hanno deciso di non iscrivere nessuna delle due squadre.“È stata una scelta sofferta ma dovuta – spiega il Dirigente Gianluca Ferazzoli – alla quale non è stato semplice arrivare. Da un lato c’era la voglia di riprendere l’attività sportiva che manca ormai da più di un anno, dall’altro abbiamo voluto e dovuto tenere conto della sicurezza e della salute di tutti i nostri tesserati e delle loro famiglie. Nonostante fossimo preparati ed attrezzati per ricominciare, nel massimo rispetto di tutti gli standard e delle norme di sicurezza anti-contagio previste, abbiamo dovuto valutare attentamente anche quei fattori di rischio esterni, non direttamente correlati alle misure che avremmo adottato. La situazione nazionale legata a questa pandemia è forse nella sua fase più delicata e nel contempo vicina, come ci auguriamo, a quella svolta tanto attesa. A tutti noi manca terribilmente il campo, il profumo dello sport, la gioia di potersi allenare tutti insieme e quell’adrenalina che caratterizzava le nostre domeniche. Con una campagna di vaccinazione che sta entrando a regime solo in questi ultimi giorni, abbiamo ritenuto necessario non esporre i nostri tesserati ed i loro familiari ad ulteriori rischi. Stiamo già lavorando da tempo per prepararci alla ripresa dei campionati regolari che ci auguriamo possa finalmente avvenire il prossimo autunno.”Certe emozioni e certe sensazioni dunque, mancano davvero tanto. Manca la normalità di potersi allenare insieme, gioire per una vittoria, arrabbiarsi per una sconfitta e soprattutto poter condividere la passione e l’amore per questo bellissimo sport. Manca abbracciarsi per un punto fatto o per un set vinto, manca poter dare il “cinque” sottorete all’avversario, manca incitare la propria squadra dagli spalti o dalla panchina. Quello che possiamo fare in questo momento però, è resistere e lottare come se fossimo tutti in campo, nella stessa squadra, come se fosse il tie-break decisivo di tutta una stagione. Solo così sarà possibile ottenere la vittoria più importante.

comunicato stampa