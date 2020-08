Vis Sora Volley femminile: Si lavora per la nuova stagione, riconfermata Giulia Facchini

Sono giorni “caldi” per i responsabili dell’area tecnica della Vis Sora Volley. Si lavora senza sosta infatti, al completamento del roster femminile che disputerà la prossima stagione. Tra riconferme e nuovi arrivi iniziamo a conoscere i tasselli di una squadra fermamente decisa a puntare alla vittoria del campionato. Proprio a proposito di riconferme, una di queste è Giulia Facchini. La schiacciatrice sorana classe 97, è stata una delle protagoniste della passata stagione nel campionato di Seconda Divisione. Sin da giovanissima, Giulia, si è innamorata della pallavolo ed ha militato in tutte le categorie under dell’Olimpia Volley Sora. Sempre con l’Olimpia è approdata in prima squadra disputando tornei di Seconda e Prima Divisione. Determinata e determinate, è sicuramente una giocatrice completa per il suo ruolo, forte sia in attacco che in fase di ricezione. Sotto l’esperta guida di Angelo Taglienti avrà certamente modo di confermare e migliorare le proprie doti tecniche. Giulia si è detta felicissima di proseguire il suo impegno con la compagine sorana e, quando è stata contattata, non ha avuto alcuna esitazione a ribadire la sua ferma volontà di continuare a vestire la casacca bianconera anche per la prossima stagione. Da qui all’avvio del nuovo campionato ci vorranno diverse settimane, la strada è ancora lunga ma il cammino della Vis Sora Volley è decisamente iniziato nel migliore dei modi.

comunicato stampa