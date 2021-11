Vis Sora, vittoria di misura contro un ottimo Belmonte, tre su tre!

Vittoria di misura per 1-0 della Vis Sora che mette in cassaforte altri tre punti e sale così a quota nove in vetta insieme al Vallemaio e al Posta Fibreno. Partita di grande equilibrio e studio soprattutto nella prima frazione di gioco, la paura di scoprirsi prende il sopravvento e si notano molti errori tecnici da ambo le parti; le emozioni stentano ad arrivare tolta qualche azione proveniente degli esterni, i quali cercano di creare superiorità numerica in fase di attacco. Proprio allo scadere però, la Vis trova il sussulto (decisivo) e riesce a passare in vantaggio: punizione sulla destra di Marini, tiro cross leggermente deviato nella mischia che trae in inganno l’estremo difensore ospite Iannarelli. Nella ripresa la partita diventa più maschia, le due compagini tendono ad allungarsi ed il match diventa più dinamico, la Vis al quarto d’ora va vicina al raddoppio con Careni stoppato sulla linea di porta; successivamente il Belmonte conclude in due occasioni verso lo specchio della porta con Parravano sempre attento. Nei 20 minuti finali, i bianconeri cercano di chiudere la contesa in contropiede, mentre gli ospiti si riversano nella metà campo sorana in cerca del pari: D’Aqui ha l’occasione per calare il sipario a dieci dal termine ma il suo tiro è neutralizzato; il finale è molto spezzettato e questo fattore aiuta la Vis del duo Maltesi-Esposito nel portare a casa tre punti pesantissimi contro una squadra fisica, ben attrezzata e che certamente avrà un ruolo da antagonista in questo campionato.

VIS SORA – BELMONTE CASTELLO 1-0 (Marini) Vis Sora: Parravano S.; Bruni (35’st Cianfarani); Tomassini; Sera; Gismondi; Capobianco (40’pt Ferri); Tomaselli; Ascione (35’pt D’Aqui); Marini; Maltesi; Careni. A disposizione: Rea; Fiorini G.; Fiorini D.; Parravano A.; Abbate; Petricca. All. Maltesi; V.All. Esposito Belmonte Castello: Iannarelli; Cagnazzo; Panaccione; Fimiani; Iadipaolo; Dragonetti; Tomasso; Pirolli; Spennato; D’Agostino; Tomasso. A disposizione: De Luca; Caranci; Fantaccione; Fragnoli; Iannarelli; Notarangelo; Pagliari; Saragosa; Barchiesi. All. Zollo

Risultati 3° giornata girone H seconda categoria

Amatori Vallemaio – Tordoni Pontecorvo 5-0

Atletico Supino – Polisportiva Vallecorsa 1-2

Bovillense – United Cominium 3-0

Folgore Amaseno – Atletico Veroli 3-3

S.S.Posta Fibreno – Atletico Collepardo 9-0

Vis Alatri – Esperia 2-3

Vis Sora – Belmonte Castello 1-0

Prossimo turno (6-7 novembre)

Atletico Collepardo – Vis Alatri

Atletico Veroli – Amatori Vallemaio

Belmonte Castello – Bovillense

Esperia – Folgore Amaseno

Polisportiva Vallecorsa – S.S.Posta Fibreno

Tordoni Pontecorvo – Vis Sora

United Cominium – Atletico Supino

Classifica

Amatori Vallemaio 9

S.S.Posta Fibreno 9

Vis Sora 9

Bovillense 7

Polisportiva Vallecorsa 7

Todoni Pontecorvo 6

Esperia 6

Atletico Veroli 4

Belmonte Castello 3

Folgore Amaseno 1

Atletico Collepardo 0

Vis Alatri 0

Atletico Supino 0

United Cominium 0

