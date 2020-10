Vis Sora-Vallemaio, pesante sconfitta casalinga

Inizia con una pesante sconfitta casalinga il cammino della Vis Sora. Sul sintetico del “Trecce”, la formazione ospite del Vallemaio si impone il risultato di 3-0 tutto maturato nella ripresa, nonostante la formazione bianconera nei primi 55 minuti abbia espresso una buona qualità ed intensità di gioco. Il primo tempo è molto equilibrato, nei primi minuti del match la squadra di casa ha due occasioni per passare in vantaggio, entrambe sui piedi di Careni, il quale manca di poco il bersaglio mandando a lato; per la formazione ospite invece un’opportunità sul filo del fuorigioco che interrompe l’estremo difensore sorano Parravano in uscita bassa. La Vis nella ripresa sembra rientrare con un altro piglio, ancora più affamata e con la convinzione di portare a casa l’intera posta in palio, ma al 55° arriva la doccia fredda: un errore difensivo bianconero causa l’1-0 vallemaiese, Di Pastena recupera il pallone e dal limite dell’area sfodera un destro a giro imparabile. Uno – due letale, infatti passano 60 secondi e gli ospiti raddoppiano: filtrante per Suffer che calcia un bolide di sinistro ad incrociare. Malgrado il duro colpo subito, la Vis non molla e tenta di reagire, ma le conclusioni di Careni e Ferri non rendono i suoi frutti. Nel finale arriva addirittura il 3-0 ospite, al 86° dal dischetto ancora Di Pastena cala il sipario della gara. Nella seconda giornata del campionato, la Vis Sora affronterà in una difficile trasferta il Tordoni Pontecorvo, in una data ancora indefinita viste le nuove misure adottate dal governo che comprendono il blocco di tutti i campionati dilettantistici sul territorio nazionale dovuto alla complessa e preoccupante situazione sanitaria che sta vivendo il nostro Paese.

Formazione Vis Sora 07: Parravano S.; Paolucci; Gismondi (34’st Cianfarani); Tomassini; Sera; Ferri Pierl.; Parravano A. (29’st Maltesi); Fiorini D.; Careni; Marini (34’st De Gasperis); Ferri Pierg. A disposizione: Coppola; Petricca; Fiorini G.; Rea; Fava. All. Maltesi, Vice All. Esposito.

Risultati 1°Giornata Seconda Categoria girone L

Accademia Frosinone – Atletico Chiaiamari 4-1

Atletico Veroli – Atina Calcio 1926 3-2

Bovillense – Santopadre Calcio 2019 1-4

S.S. Posta Fibreno – Belmonte Castello 1-4

United Cominium – Tordoni Pontecorvo 2019 0-1

Vis Sora 07 – Amatori Vallemaio 0-3

Riposa Esperia

Classifica

Accademia Frosinone 3

Amatori Vallemaio 3

Atletico Veroli 3

Santopadre Calcio 3

Tordoni Pontecorvo 3

Belmonte Castello 3

S.S Posta Fibreno 0

Vis Sora 0

United Cominium 0

Bovillense 0

Esperia 0

Atina Calcio 0

Atletico Chiaiamari 0