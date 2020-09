Vis Sora, in archivio la prima settimana di preparazione

Agli ordini del tandem Maltesi-Esposito, con la collaborazione attiva di Greco e Di Sarra, il folto gruppo ha risposto egregiamente al duro carico di lavoro proposto dallo staff tecnico, sia per quanto riguarda la parte aerobica, di forza, con infine qualche accenno a concetti tattici.

La prima amichevole vede come sparring partner lo United Cominium, anch’essa formazione di Seconda Categoria composta da numerosi giovani di prospettiva. 3 tempi da 30 minuti che mettono a dura prova entrambi le compagini; la Vis parte subito bene ed al 7° minuto è in vantaggio grazie ad un pallone recuperato da Pierluigi Ferri che serve in profondità Ascione, il quale fredda l’estremo difensore ospite. Il pari arriva dopo appena 30 secondi dall’inizio della seconda frazione su calcio di rigore. Per il 2-1 bisogna aspettare il minuto 52, bella azione dei padroni di casa, che si conclude con un assist di Iafrate per bomber Careni mentre il definito 3-1 lo piazza Bruni al 62°.

#CuoreVis

COMUNICATO STAMPA