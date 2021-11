VIS SORA Femminile, terza vittoria consecutiva e 4° posto

VIS… VIS… VIS!

ATLETICO MORENA – VIS SORA 0-1

(Santopietro)

Terza vittoria consecutiva e 4° posto per una grande Sora che esce vittoriosa su un campo difficilissimo, quello di un Morena mai arrendevole e rinforzato da nuovi arrivi in rosa. Gara giocata da squadra quadrata e intelligente nelle diverse situazioni di gara, decisa da un gol di Greta Santopietro

Partenza decisa delle bianconere con una doppia occasione su due inserimenti di Masia sulla destra che decide di calciare appena entrata in area in entrambe le situazioni con la palla che finisce di poco a lato. Occasionissima invece per Fraioli al minuto 20: calcio d’angolo con la palla che rimane nella mischia, a botta sicura la numero 13 sorana, ma controbatte il capitano di casa sulla linea di porta con un salvataggio miracoloso! Al 30’ sfiora il gol invece il Morena su un anticipo a 35 metri dalla porta di Mastromarino che calcia di prima intenzione e quasi trova l’eurogol ma Paolella fa un grande parata e devia in angolo. Sul finale ancora ghiotta occasione Vis: punizione dal limite di Picano respinta dal portiere

Ripresa simile alla prima frazione con una Vis intraprendente che cerca il dominio del campo e occasioni per segnare e Morena che cerca di colpire in ripartenza trovando però una difesa bianconera sempre attenta che non concede nulla. Al 55’ imbucata per Fraioli, palo della fantasista sorana! Dopo un’altra occasione per Santopietro con un tiro dal limite, con un’azione simile la sblocca il Sora: iniziativa di D’Alessandro respinta, la palla finisce sui piedi di Santopietro, controllo e tiro dal limite che si insacca per il vantaggio delle nostre ragazze! Un Morena che cerca la palla lunga per sorprendere le bianconere e si fa pericolosa su un piazzato da 30 metri con Mastromarino che però si spegne abbondantemente sopra la traversa. La Vis però tiene il campo benissimo, palleggia con qualità e sfiora il 2-0 prima con Fraioli e poi con un’occasionissima di D’Alessandro a tu per tu col portiere, tiro centrale. Finale in gestione senza particolari rischi con Paolella che trasmette assoluta sicurezza. Vittoria importante, non facile, in trasferta contro una formazione che sicuramente dirà la sua durante il proseguo del campionato.

Atletico Morena: Campana, Ferraioli, Sisti, Mastromarino, Soloperto, Gradilone, Quadelli, Gastaldo, Torresani, Morgi, Fais. A disp: Batella, Simonetti, Catasta, Picca, Esposito, Nasini, Bernabei.

Vis Sora 07: Paolella, Vecchio, Mancini, Picano, Cicchini, Carnevale, Santopietro, D’Alessandro, Masia, Fraioli, Pessia. A disp: Ungurean, Andreucci, Cocchi, Chech, Quadrini, Marini, Valente, Cicchini.

