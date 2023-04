Vis Sora, “Che spreco! A Vallecorsa finisce 0-0”

POLISPORTIVA VALLECORSA – VIS SORA 0-0

Dopo la vittoria casalinga in chiave salvezza contro lo United Cominium, la Vis Sora esce con uno 0-0 dal difficile campo di Vallecorsa. 2 punti persi o 1 guadagnato? Senza dubbio c’è rammarico tra le fila bianconere viste le occasioni create e l’andamento della partita, ma quel che è certo è che la Vis ha dimostrato anche oggi con una prova di carattere di essere sempre sul pezzo a riprova del buon momento psicologico che sta vivendo in questo girone di ritorno.

Passando alla gara, nella prima frazione i bianconeri si rendono pericolosi dalle parti dell’estremo difensore locale in diverse occasioni, al 10° Careni scappa sul filo del fuorigioco alla retroguardia biancoverde ma di fronte al numero 1 vallecorsano spara a lato. Poco dopo bella giocata di Ferri sulla sinistra ma il portiere Trapani è bravo a deviare in angolo. Alla mezz’ora rispondono i padroni di casa con un tiro dai 25 metri che per poco non centra il bersaglio grosso, sfiorando la traversa. Si va a reti inviolate negli spogliatoi.

Nella ripresa dopo appena 10 minuti la gara sembra mettersi in discesa per i sorani, complice la duplice ammonizione comminata a Drogheo. Al 70°, ancora Careni sul filo del fuorigioco ma il n°9 sorano non riesce ad essere cattivo sottoporta e Trapani riesce a sventare un’occasione colossale. I padroni di casa a 15 minuti dal termine cercano un sussulto su un calcio piazzato, la punizione dalla distanza è però bloccata dall’estremo difensore ospite Rea. La Vis Sora si getta nella metà campo biancoverde alla ricerca dell’intera posta in palio ma non è precisa nell’ultimo passaggio; mentre i locali cercano di difendersi per poi ripartire in contropiede. Dopo i 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la contesi si conclude con un nulla di fatto per entrambe le compagini.

Nel prossimo weekend ci sarà la sosta per le festività pasquali che servirà per ricaricare le batterie in vista dell’importante sfida casalinga contro i Briganti di sabato 15 aprile ore 16 al Claudio Tomei e delle successive 8 giornate di campionato che decreteranno i vari verdetti di questa stagione.

Polisportiva Vallecorsa: Trapani; Altobelli; Antoniani; Cammisola; Colagiovanni; Di Girolamo; Drogheo; Lombardi; Drogheo; Nardoni; Trapani. A disposizione: Antonetti; Di Girolamo; Lauretti; Mandatori; Mauri. All.Lauretti

Vis Sora: Rea; Ferri; Fiorini; Giovannone; Gismondi; Iafrate; Gemmiti; Ferri; D’Aqui; Careni; Parisi. A disposizione: Cianfarani; Tomassini; Vinci; Petricca; Abbate; Raponi.

Arbitro: sig. Lorenzo Sciscione (sez.Latina)

Risultati 21°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Esperia- Real Sanvittorese 2-1

Folgore Amaseno – Solidale Formia 4-2

I Briganti – Sporting Club Cassino 2-3

Minturno – Amatori Vallamaio 0-0

Polisportiva Vallecorsa – Vis Sora 0-0

Pontecorvo – Nuova Sant’Angelo 1-1

Vindex Gaeta – Gaeta 1931 1-6

Riposa United Cominium

Classifica

Esperia 47

Real Sanvittorese 45

Amatori Vallemaio 45

Gaeta 1931 39

Minturno 33

Folgore Amaseno 33

Nuova Sant’Angelo 31

Sporting Club Cassino 29

I Briganti 23

Polisportiva Vallecorsa 23

Pontecorvo 18

Vis Sora 16

Solidale Formia 10

United Cominium 10

Vindex Gaeta 6

Prossimo turno (15-16 aprile)

Amatori Vallemaio – Pontecorvo

Nuova Sant’Angelo – Vindex Gaeta

Real Sanvittorese – Folgore Amaseno

Solidale Formia – Minturno

Sporting Club Cassino – Esperia

United Cominium – Polisportiva Vallecorsa

Vis Sora – I Briganti

Riposa Gaeta 1931

COMUNICATO STAMPA