Vis Sora, calcio a11 Maschile / Bomber Careni trascina la Vis nella rocambolesca vittoria di Formia

La Vis Sora batte in rimonta la Solidale Formia, espugnando il “Washington Parisio” di Maranola in una gara a dir poco rocambolesca, vinta in rimonta nei minuti di recupero grazie ad una punizione di bomber Careni.

Il match inizia con una fase di stasi per entrambi le compagini, la prima occasione è sui piedi di Careni che calcia addosso all’estremo difensore locale; rispondono subito i padroni di casa che si affacciano nella metà campo bianconera ma le folate offensive sono sterili. Al 42° i formiani passano in vantaggio con un tiro dal limite di Monza, sul quale Prospero ha nette responsabilità.

Nella ripresa, subito doccia fredda per i sorani, infatti al 48° Do Rosario è bravo ad infilare all’angolino per il raddoppio. La Vis non si perde d’animo ed al 58° accorcia le distanze con un penalty procurato dal subentrante Raponi: ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri è Careni, spedendo la sfera all’angolino dove Cakoni non può arrivare. I bianconeri si sbilanciano in avanti e al 70° Dubbioso, dopo uno slalom nella difesa ospite, calcia pescando l’angolino per il 3-1. La Vis non si scompone e reagisce riaprendo il match al minuto 78 dagli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Gemmiti, Fiorini svetta più in alto di tutti ed insacca il 3-2. Forcing bianconero che si tramuta nel 3-3 al minuto 87: l’azione si sviluppa sulla fascia di sinistra con Ferri che cerca Careni, quest’ultimo salta due uomini in area per poi calciare un potente tiro sul quale l’estremo difensore può solo toccare. Partita finita? No, al 94° uno straordinario Careni sigla la sua tripletta personale con una perfetta punizione dal limite dell’area che lascia immobile Cakoni. Le emozioni non finiscono qui, infatti nei 2 minuti addizionali ai 5 concessi dal direttore di gara, arriva una chiara occasione di marca formiana, ma un intervento d’istinto di Prospero regala la gioia dei tanto agognati ed insperati 3 punti che rilanciano la squadra bianconera a quota 11 punti a +4 proprio dai formiani.

Nella seconda giornata del girone di ritorno, la Vis Sora affronterà la capolista Sanvittorese, un turno sulla carta proibitivo.

Solidale Formia: Cakoni; Nasta; Ciccariello; Filosa; Caramanica; Fermo; Contreras; Franzino; Dubbioso; Monza; Do Rosario. A disposizione: Medici; Marciano; Napoli; Ambrosino; Conte; Tatta; Cardillo; Pirolozzi; Cianciaruso. All.Cacciatore

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio; Fiorini; Giovannone; Abbate; Gemmiti; Iafrate; Vinci; Ferri; Careni; Parisi. A disposizione: Vinci; D’Aqui; Raponi.

Arbitro: sig. Luca Bellato (sez.Latina)

Risultati 16°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – United Cominium 3-0

Gaeta 1931 – I Briganti 4-0

Nuova Sant’Angelo – Polisportiva Vallecorsa 1-2

Pontecorvo – Folgore Amaseno 3-3

Real Sanvittorese- Sporting Club Cassino 2-1

Solidale Formia – Vis Sora 3-4

Vindex Gaeta – Esperia 0-2

Riposa Minturno

Classifica

Real Sanvittorese 35

Amatori Vallemaio 34

Esperia 34

Gaeta 1931 29

Nuova Sant’Angelo 28

Folgore Amaseno 26

Minturno 24

Sporting Club Cassino 22

Polisportiva Vallecorsa 19

I Briganti 17

Pontecorvo 16

Vis Sora 11

Solidale Formia 7

United Cominium 6

Vindex Gaeta 5

Prossimo turno (4-5 marzo)

Esperia – Gaeta 1931

Folgore Amaseno – Vindex Gaeta

I Briganti – Nuova Sant’Angelo

Minturno – Pontecorvo

Polisportiva Vallecorsa – Amatori Vallemaio

United Cominium – Solidale Formia

Vis Sora – Real Sanvittorese

Riposa Sporting Club Cassino

