Vis Sora 07, Regala un SORRISO per NATALE: Regalo Sospeso

La Polisportiva Vis Sora 07 è sempre vicina alla città e alle problematiche sociali. In occasione di questo Natale un po’ particolare, ha deciso di organizzare una raccolta di regali per i bambini meno fortunati della città.

Sono tante le famiglie che in questi duri mesi di pandemia sono entrate in difficoltà economiche e questa iniziativa, Regala un SORRISO per NATALE, ha l’obiettivo di raccogliere dei regali per i più piccoli.

Dal 16 Dicembre 2020 fino al 5 Gennaio 2021 è stato istituito un punto di raccolta presso l’Agenzia Vviaggi al Centro Commerciale La Selva di Sora, dove chiunque potrà contribuire portando i regali già incartati, possibilmente in buste o carta sanificabili.

I regali verranno distribuiti in collaborazione con la Caritas Diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo in due consegne una per Natale e l’altra per la Befana.

“Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa

solidale per Natale.”

#CuoreVis

COMUNICATO STAMPA