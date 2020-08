Vis Sora 07 – Il nuovo General Manager è Roberto Conte

La notizia circolava nell’ambiente già da qualche giorno ma ora è ufficiale, Roberto Conte sarà il General Manager della Vis Sora 07. Una figura che mancava all’interno dell’organigramma societario e che farà da trade union tra le diverse squadre e discipline di cui è composta la polisportiva volsca.

Roberto approda dunque alla Vis con il suo bagaglio carico di esperienza. Dal 2008 fino al 2017 è stato parte integrante della Globo Sora Volley, dapprima come collaboratore per arrivare successivamente a ricoprire incarichi sempre più importanti. Dopo essere stato tra i responsabili del settore giovanile, nella stagione 2016/17 è stato scelto, dalla società del presidente Vicini, come Team Manager della prima squadra nel campionato di Superlega. La sua prima esperienza con la Vis Sora arriva nella stagione 2018/19, sempre come Team Manager delle squadre di Volley.

“Ringrazio innanzitutto la Società – ha dichiarato Roberto – per avermi cercato e voluto all’interno di questa bella realtà. Parlo di realtà perché ormai la Polisportiva Vis Sora conta più di 100 tesserati, in tutte le discipline e nelle categorie in cui compete. È un progetto in continuo sviluppo, formato principalmente da giovani che fanno della passione per lo sport e l’aggregazione gli elementi trainanti. Sono certo che l’esperienza acquisita negli anni da ognuno di noi verrà messa a disposizione del collettivo, per raggiungere obiettivi e traguardi sempre più importanti.”

Grande soddisfazione anche dal lato societario è stata espressa dal vice presidente Marco Tomassini. “Dopo una lunga trattativa – afferma Marco – siamo riusciti finalmente a portare Roberto all’interno della nostra Società. Siamo orgogliosi di questa scelta prima di tutto per la persona, poi sicuramente per l’importante lavoro sportivo che potrà fare con noi. Avevamo bisogno di questa figura di riferimento, che facesse da collante tra tutte le diverse realtà sportive che costituiscono la Vis Sora. È stato lui la nostra prima scelta e fortunatamente ha deciso di sposare il nostro progetto. Sicuramente, quando inizierà ad entrare completamente all’interno dell’organigramma, sarà un riferimento valido su cui fare affidamento.”

Il sodalizio bianconero continua a lavorare senza sosta su tutti i fronti in cui è impiegato, altre novità sono previste nei prossimi giorni. La stagione sportiva sta per prendere il via e, per la Vis Sora, i presupposti per dare vita ad una grande annata ci sono davvero tutti.

COMUNICATO STAMPA