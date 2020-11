Vis Sora 07: di nuovo STOP! Ci risiamo, siamo nuovamente costretti a fermarci

La società Vis Sora 07 ha deciso di sospendere le attività di tutte e cinque le compagini impegnate nei rispettivi Campionati Regionali LND – Seconda Categoria Maschile, Eccellenza Femminile e Serie D Calcio a5 – e FIPAV – Prima Divisione Maschile e Femminile – fino al 3 dicembre 2020, a seguito del recente DPCM di novembre. Gli allenamenti proseguiranno in forma individuale tramite un programma fornito ai tesserati dai rispettivi preparatori atletici delle squadre, da svolgere in maniera autonoma.La decisione di non proseguire con gli allenamenti individuali, da svolgere a gruppi nei centri sportivi, è scaturita dalla volontà di non creare ulteriori motivi di contatto tra i nostri tesserati, al fine di preservare salute e possibilità lavorative in questo difficile periodo che stiamo affrontando.

NON MOLLIAMO UN CENTIMETRO!!!

#CuoreVis

COMUNICATO STAMPA