Vis Sora 07, calcio a11 Maschile: il “Jolly” Matteo Bruni diventa bianconero

All’inizio della terza settimana di preparazione al Campionato di Seconda Categoria 2020/21 la Vis Sora 07 annuncia la firma del sorano Matteo Bruni. Già aggregato alla squadra dall’inizio degli allenamenti, Matteo è un importante pedina per Mister Maltesi ed il Vice Esposito considerando la sua duttilità tattica che lo porta a poter fare diversi ruoli nell’undici bianconero, potendo giocare indifferentemente a destra o sinistra.

Il percorso calcistico di Bruni parte dalla Pro Calcio Sora, per poi proseguire con le giovanili del Sora Calcio vedendolo protagonista di diverse vittorie a livello giovanile. Una volta affacciato nel mondo delle prime squadre il giocatore sorano ha militato in diverse compagini locali, quali ad esempio Broccostella, Arpino, Sora Calcio, partecipando a diversi campionati di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, riuscendo per altro a vincere diversi campionati.

In attesa dell’inizio, posticipato, del Campionato diamo il benvenuto a Matteo, convinti del grande aiuto che sicuramente potrà darci in questo continuo miglioramento che stiamo vivendo sia a livello societario che sul campo da gioco.

BENVENUTO ILLÉ !!!

COMUNICATO STAMPA