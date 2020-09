L’Associazione Polisportiva Vis Sora 07 è lieta di presentare il progetto “VIS-health: in campo per la prevenzione”, realizzato in sinergia con la Sezione Sora-Cassino dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) e l’Associazione Tre Cuori Per la Musica, nonché con il patrocinio del Comune di Fontechiari e la collaborazione della Pro Loco.

Obiettivo del progetto è quello di dare un contributo nella promozione della cultura della salute e della prevenzione, attraverso l’organizzazione di giornate a tema in cui sarà possibile effettuare degli accertamenti mirati.

Il primo appuntamento è quello della mattina di Domenica 27 Settembre 2020 (dalle ore 10:00), quando, presso la Sala Convegni del Comune di Fontechiari sarà possibile – previa prenotazione tramite la pagina Facebook “Vis Sora 07” e nel pieno rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da COVID-19 – effettuare accertamenti quali elettrocardiogramma ed ecografia dei vasi epiaortici.

La Polisportiva lancerà nella stessa sede una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo defibrillatore per garantire una sempre maggiore sicurezza negli eventi sportivi che la coinvolgono.

#CuoreVis

COMUNICATO STAMPA