Virus West Nile, segnalazione di casi umani e animali: la ASL invita alla prevenzione

La ASL di Frosinone ha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito istituzionale per informare la cittadinanza della presenza di casi di **infezione da virus West Nile (WNV)** riscontrati sia in **soggetti umani** che **animali** nella provincia. L’Azienda Sanitaria invita la popolazione ad adottare comportamenti responsabili e misure preventive per contenere il rischio di contagio.

Il **virus West Nile** è un arbovirus trasmesso esclusivamente attraverso la **puntura di zanzare infette**, in particolare del genere *Culex*. Non si trasmette da persona a persona né per contatto diretto con animali. Nella maggior parte dei casi, l’infezione decorre in modo **asintomatico** o con sintomi lievi simili a quelli influenzali, ma nei soggetti più fragili — come anziani o persone con patologie pregresse — possono verificarsi **complicazioni neurologiche anche gravi**.

L’impegno della ASL

La ASL di Frosinone, in sinergia con i **Comuni**, i **Servizi Veterinari** e le **Autorità Regionali**, ha attivato un piano straordinario di **sorveglianza e prevenzione**, volto a monitorare la diffusione del virus e a sensibilizzare la cittadinanza.

Le raccomandazioni alla popolazione

Nel richiamare l’attenzione sul fatto che il contagio avviene unicamente tramite puntura di zanzara, la ASL invita i cittadini ad adottare le seguenti **misure preventive**:

* **Utilizzare repellenti** per insetti, soprattutto nelle ore serali;

* **Indossare abiti coprenti** per ridurre l’esposizione della pelle;

* **Applicare zanzariere** a porte e finestre;

* **Evitare ristagni d’acqua** in contenitori, tombini, sottovasi e cortili;

* **Pulire regolarmente** giardini e aree esterne private, eliminando ogni possibile fonte di proliferazione larvale.

La collaborazione di ogni cittadino è ritenuta **fondamentale per tutelare la salute pubblica** e limitare la diffusione del virus.

Monitoraggio in corso

La situazione è sotto stretto monitoraggio e le autorità sanitarie invitano la popolazione a **restare informata** attraverso i canali ufficiali della ASL. In caso di sintomi sospetti o informazioni aggiuntive, è possibile contattare il medico di base o rivolgersi ai servizi di igiene pubblica.