Virus: quella «canaglia» di parassita che cambia e ci confonde da secoli

«I virologi si contraddicono l’un l’altro!»: ecco uno dei luoghi comuni che corrono in Rete. Non è vero, ma se una punta di verità vi fosse, sarebbe comprensibile, perché il virus è subdolo. La sua lunga carriera, che data da quando l’uomo si stufò di fare il nomade e cominciò a convivere con volatili e maiali, è un continuo intorbidire le acque per nascondersi. Cambia forma e pelle (si fa per dire) pur di complicarci la vita e non farsi mettere il sale sulla coda (che poi sarebbe un definitivo vaccino antivirale). Gli effetti del virus sull’uomo vennero definiti «influenza», ammettendo di sapere solo che si presentavano in certi periodi dell’anno, tanto da sembrare governati dalla posizione degli astri: obscuri cieli influentia.