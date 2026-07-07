Virtus Gym Fiuggi, il saggio di fine anno conquista il Palasport: oltre 100 atlete in scena davanti al tutto esaurito

Una serata di sport, spettacolo ed emozioni ha chiuso la stagione della Virtus Gym. Il tradizionale saggio di fine anno, andato in scena al Palasport di Anagni, ha fatto registrare il tutto esaurito, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e di grande qualità.

Oltre cento atlete, dalle più piccole al settore agonistico, si sono esibite in coreografie curate nei minimi dettagli, alternando esercizi tecnici, musica, luci e giochi di colore che hanno trasformato il palazzetto in un vero e proprio teatro della ginnastica. Un evento capace di raccontare il percorso di crescita delle ginnaste e il lavoro svolto durante l’intera stagione, premiato dagli applausi continui del pubblico.

Il saggio ha rappresentato anche l’occasione per celebrare un’annata ricca di soddisfazioni sportive, culminata con gli importanti risultati ottenuti nelle competizioni AICS e della Federazione Ginnastica d’Italia, a conferma del costante livello tecnico raggiunto dalla società e dell’impegno quotidiano di atlete e staff.

«Il saggio di fine anno rappresenta sempre il momento più emozionante della stagione, perché racchiude mesi di sacrifici, impegno e crescita delle nostre atlete. Vedere il Palasport di Anagni completamente gremito e oltre cento ginnaste esibirsi con entusiasmo e professionalità è stata la soddisfazione più grande. Ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico, le famiglie che ogni giorno ci sostengono e, soprattutto, le nostre ragazze, che con passione e dedizione rendono speciale la Virtus Gym. Questo è solo un nuovo punto di partenza verso traguardi ancora più ambiziosi», dichiara la responsabile della Virtus Gym, dott.ssa Chiara Restante.