Virtual Fitness Reality: il workout è hi-tech e la location la scegli tu…

La tecnologia incontra ancora il mondo fitness, come lo yoga a portata di touch. Che cosa accadrebbe se iniziassimo ad allenarci grazie alla realtà aumentata con i visori VR? La virtual reality è un mercato che vale circa 7 miliardi di dollari, la richiesta dell’utenza aumenta in modo esponenziale. Sono tanti i settori che sfruttano e investono su questa tecnologia. Anche il mondo del fitness ne sta traendo benefici offrendo, oltre al kit composto da visore e macchinario, anche pacchetti di corsi specializzati e workout ad hoc in base alle esigenze dell’utente.COME FUNZIONA – In rete l’offerta delle app e aziende che puntano su questo metodo rivoluzionario sono molte. Un training innovativo da provare sia in casa da soli, che in palestra con il supporto e l’aiuto di personal trainer. Alcuni potrebbero trovare “fastidiosa” l’esperienza virtuale (può causare nausea), altri invece sfrutterebbero il programma per bruciare i grassi di troppo. In ogni caso è sempre consigliato confrontarsi con qualcuno di esperto prima di iniziare.I CASI – Il sanremese Davide Nevrkla ha ideato e sfruttato per primo la tecnologia della virtual reality con un workout ad hoc. Tanto che alcune aziende specializzate nella produzione e realizzazione di visori lo hanno contattato per creare programmi specifici di tech-training.IL KIT – Il kit d’allenamento base è composto da: un macchinario (che può essere ad esempio una cycle o un tapis roullant), un visore VR e il programma da collegare al dispositivo scelto (pc, tablet, schermo tv, etc). In rete, ma anche nei centri specializzati, ci sono kit adatti a tutti i livelli e gusti. L’idea di base è da intendere come fosse un videogioco. L’utente sceglie il programma d’allenamento, la durata e – in alcuni casi – anche la “ location” (si può ad esempio far finta di correre in un bosco, o in riva al mare, ma la scelta è varia). Può sembrare a tratti inquietante, ed è subito Black Mirror, ma per molti può essere un vero vantaggio. Occhio però, può creare dipendenza…

foto e fonte gazzetta.it