Violenza sulle donne e marocchinate: il resoconto del convegno di Amaseno dell’UGL Autonomie

Un convegno dagli altissimi contenuti che ha affrontato un tema delicato, con la competenza e professionalità, dei numerosi ospiti intervenuti che hanno relazionato, toccando le tante sfaccettature delle marocchinate, a 80 anni dall’evento che ha visto migliaia di donne vittime dei soldati marocchini, i Goumiers, in forza all’esercito francese e in generale il triste fenomeno della violenza sulle donne che colpisce quasi ogni giorno.

Le organizzatrici Antonella Pulciani, Gianna Di Martino e Ornella Petillo dell’UGL Autonomie, con l’appuntamento di Amaseno, hanno voluto sottolineare l’impegno in prima linea del sindacato affinché la società sia finalmente in grado di garantire Pari Diritti e Welfare nella vita, così come nel lavoro.

Particolarmente toccanti le riflessioni sul libro “Le Ciociare di Capizzi” scritto da Marinella Fiume e approfondite dall’assessore alla cultura del comune di Giardini di Naxos (ME) Fulvia Toscano, che affronta e approfondisce quanto accaduto in Sicilia, gli stupri subiti dalle donne durante la seconda guerra mondiale raccontati direttamente dai nipoti delle vittime, quelle che non hanno mai raccontato né denunciato e si sono portate nella tomba il peso del macigno che ha gravato per tutta la vita sul loro cuore. Un filo che lega la Ciociaria e il Basso Lazio alla provincia di Messina.

Interessanti gli spunti di riflessione regalati dagli interventi di Franca Colonia che ha ricordato alcuni episodi chiave delle marocchinate che hanno colpito la provincia di Frosinone e dell’avvocato esperta in tematiche di genere e consulente CAV Sonia Sirizzotti.

A portare i saluti e il proprio contributo e quello dell’UGL Frosinone, il Segretario Provinciale Enzo Valente.

Anche le istituzioni hanno fatto sentire il loro sostegno a cominciare dal sindaco di Amaseno Ernesto Gerardi che ha concesso il patrocinio all’evento preceduto da una deposizione di fiori presso alla stele di Viale Umberto I dedicata alle vittime ciociare e dall’inaugurazione della mostra “il corpo di donna”, dell’artista Chiara di Pofi.

COMUNICATO STAMPA