Violenza psicologica reiterata sull’ex compagna: 30enne ammonito dal Questore

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Frosinone lo scorso 16 luglio, dopo accurata istruttoria della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine.. Destinatario della misura di prevenzione è un 30enne residente nella provincia ciociara, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dalla Stazione Carabinieri di Anagni a seguito di reiterate condotte di violenza psicologica poste in essere dall’uomo nei confronti dell’ex fidanzata, una giovane residente nella Città dei Papi. I continui comportamenti vessatori avevano ingenerato nella vittima un grave stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità personale.

Di particolare rilevanza ed efficacia il tempestivo intervento dell’Arma: la misura a tutela della giovane è stata infatti promossa e adottata d’ufficio a seguito della segnalazione inviata dai Carabinieri all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ancor prima e indipendentemente dall’eventuale presentazione di una formale querela da parte della persona offesa.

La rapidità dell’intervento testimonia la consolidata sinergia operativa tra l’Arma dei Carabinieri e la Questura del capoluogo ciociaro, la cui stretta collaborazione istituzionale ha consentito di adottare una tutela concreta e immediata per la vittima.

L’operazione s’inserisce nel costante impegno delle Forze dell’Ordine nell’attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere e degli atti persecutori sul territorio.

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