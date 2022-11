Violenza Donne. Tarquini (Uil Frosinone): “Un gesto simbolico per non dimenticare le donne morte per mano violenta dell’uomo”

Un mazzo di fiori sulla panchina rossa del parco di Via Cesare Torrenova. Così oggi una delegazione della Uil ha ricordato tutte le donne morte per mano violenta di un uomo.

“Nella giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne – spiega Anita Tarquini, Segretaria generale della Uil di Frosinone – abbiamo deciso di compiere questo gesto simbolico, perché convinti che anche queste piccole azioni possano tenere alta l’attenzione che rappresenta una vergognosa violazione dei diritti umani. Il femminicidio è la punta dell’iceberg di una subcultura che parte dal linguaggio sessista, dal ricatto morale, dal disprezzo, per sfociare nell’aggressione”.

“Dal dossier che la Uil del Lazio e l’istituto di ricerca Eures hanno recentemente elaborato in occasione del 25 novembre – ricorda la sindacalista – abbiamo scoperto che nel 2021 sono state 18 le violenze sessuali denunciate dalle donne nella nostra provincia, due di queste riguardano minori di 14 anni. La cronaca ci ha raccontato anche un femminicidio”.

“Sono numeri che messi insieme spaventano – conclude Tarquini – e che ci confermano quanto ancora ci sia da lavorare nella nostra società affinché la violenza sulle donne venga estirpata e si affermi il concetto di pari opportunità e pari diritti nella vita di tutti i giorni”.

