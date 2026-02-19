VIOLENZA DONNE, GHERA: «DAL GOVERNO GRANDE SEGNALE CON IL PRIMO “BOSCO ROSSO” IN VI MUNICIPIO»

«L’inaugurazione del primo Bosco Rosso della Capitale, avvenuta oggi a Torrenova in VI Municipio con il presidente Nicola Franco, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini e Arianna Meloni è un segnale importante della presenza delle istituzioni in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere. Il parco Carlo Tufilli, dedicato all’ispettore di polizia ucciso nel ’96, ieri era un luogo abbandonato e oggi, grazie al governo Meloni, è stato trasformato in uno spazio riqualificato e sicuro. Il contrasto alla violenza di genere è una sfida culturale che il governo sta portando avanti con idee e progetti concreti come questo parco, il primo a Roma al quale ci auguriamo possano seguirne tanti altri». Lo dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Correlati