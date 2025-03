“Violentometro”, un vademecum per combattere la violenza sulle donne

Parte da Cisterna l’iniziativa di sensibilizzazione e lotta contro la violenza sulle donne attraverso uno strumento semplice ma efficace per riconoscere i segnali di allarme in una relazione e offrire un primo supporto a chi ne ha bisogno. Si tratta del “Violentometro”, che il delegato cittadino della Federazione italiana tabaccai Massimo Giordani ha presentato nel corso dell’iniziativa che si è tenuta sabato presso l’aula consiliare in occasione della festa dell’8 marzo.

Il “Violentometro” – ideato in Francia – è vademecum su carta ideato per sensibilizzare le donne rispetto ad alcuni comportamenti a rischio del partner: in definitiva aiuta a riconoscere i segnali di allarme in una relazione e offre un primo supporto a chi ne ha bisogno. Il pieghevole è già in distribuzione nelle rivendite di tabacchi di Cisterna che sono punti di riferimento quotidiani e questa iniziativa può fare davvero la differenza nella sensibilizzazione su un tema così importante.

L’idea peraltro è quella di proporre la sua distribuzione nelle rivendite di tabacchi di tutte le città italiane.

Questo l’elenco delle rivendite di Cisterna nelle quali è possibile trovare l’opuscolo:

Riv. 1 – piazza XIX Marzo

Riv. 3 – corso della Repubblica, 268

Riv. 12 – via Ninfina

Riv. 17 – corso della Repubblica, 124

Riv. 23 – corso della Repubblica, 527

Riv. 27 – via I° Maggio, 36

Riv. 28 – via Roma, 94

Riv. 30 – corso della Repubblica, 445

Riv. 34 – via Collina dei Pini, 12

Riv. 35 – via Civitona, 56/A

E’ possibile scaricare il “Violentometro” dal sito del Comune di Cisterna.