Violento scontro tra scooter e Mercedes sulla Cassino-Sora: grave un uomo di 50 anni

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la superstrada Cassino-Sora, a pochi metri dallo svincolo che conduce alla città martire. Un violento impatto si è verificato tra uno scooter, condotto da un uomo di circa 50 anni, e una Mercedes proveniente dalla direzione opposta. Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter stava percorrendo la superstrada in direzione Sora quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con l’autovettura. L’urto, particolarmente violento, ha provocato il balzamento del centauro per diversi metri prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 di Cassino, giunti sul posto con un’ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul quadro clinico.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Cassino, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità.

Credit Tanfuk

Correlati