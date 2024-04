Questa mattinata intorno alle 7.30 circa un incidente tra due auto si è verificato nei pressi della rotatoria di via G. Matteotti a Ceccano. Le auto coinvolte sono una Smart e una Ford Fiesta. Fortunatamente per i conducenti, due giovani, le ferite riportate non sono gravi. Sul posto oltre i sanitari del 118 anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Foto archivio