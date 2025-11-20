Violento scontro tra auto lungo la Casilina: feriti due militari dell’Arma

Villa Santa Lucia (FR) – Momenti di forte tensione questa mattina lungo la via Casilina, nel tratto che attraversa il comune di Villa Santa Lucia, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto dei Carabinieri e una Fiat Panda. Nell’impatto sono rimasti feriti due militari, immediatamente soccorsi dal personale sanitario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute in pochi minuti le squadre del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I sanitari hanno stabilizzato i carabinieri feriti prima del trasferimento in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

La polizia stradale ha gestito la viabilità, fortemente rallentata durante tutte le operazioni di soccorso.

La dinamica dello scontro è attualmente oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.