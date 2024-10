Violento scontro questa mattina tra due tir lungo la corsia nord dell’A1 sul tratto tra Ceprano e Pontecorvo. Per fortuna i due conducenti non hanno riportato ferite di rilievo, mentre i mezzi sono distrutti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. La dinamica dell’incidente e’ al vaglio delle forze dell’ordine, notevoli i disagi per il traffico. FOTO ARCHIVIO

Correlati