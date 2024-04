Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega Pontecorvo a Pico, un impatto violento tra uno scooter e un’auto, sulle due ruote viaggiavano un ragazzo e una ragazza che sono stati elitrasportati in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, mentre le altre due persone che viaggiavano all’interno dell’auto, una Fiat Panda, sono stati trasportati presso l’ospedale di Cassino.

Foto archivio